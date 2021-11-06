Земсков: сборная России была готова к ошибкам судей в финале Межконтинентального кубка

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты сборной России по пляжному футболу были готовы к тому, что арбитры финального матча Межконтинентального кубка будут принимать решения в пользу команды Ирана. Об этом ТАСС рассказал игрок российской сборной Федор Земсков.

Сборная России стала победителем Межконтинентального кубка, обыграв в финале иранцев со счетом 3:2. Россияне в четвертый раз выиграли трофей.

"Игра могла показаться легче, чем на самом деле, если бы не эпизоды, которые вопиюще были либо пропущены судьями, либо развернутыми в другую сторону. По факту, первая минута - это удаление ключевого игрока, и игра сделана. Очень хорошо, что нам удалось свои моменты реализовать, [оформивший хет-трик] Боря [Никоноров] - герой матча", - сказал Земсков.

"Со множеством их атак справились: на корню зарубили их, но получили не очень нужный гол под конец второго тайма и осложнили себе жизнь в третьем. Ошибки судей разозлили, мы к ним были готовы. Мы не первый раз сюда приезжаем, прекрасно понимаем, что полные трибуны собираются ради Ирана, эту команду будут тянуть. Как было в их полуфинале с Сенегалом, когда отменяют гол на ровном месте, или сегодня жалели вратаря", - добавил он.

Ошибки судей не могли не вызывать злость и агрессию, отметил Земсков.

"Но мы умеем с этим справляться, пускать это в нужное русло, и тому подтверждение - ноль желтых карточек, отвечаем голами. Что касается всего года, то он получился фантастическим, у меня не было раньше серьезного титула. В 2019 году за шесть недель было четыре серебра: чемпионат и Кубок России, Межконтинентальный кубок и Евролига. А этот год очень крутой. Хотелось в клубе зацепить трофей, но отчасти реабилитировались - выиграли "Мундиалито" (клубный чемпионат мира - прим. ТАСС)", - подчеркнул он.

Победы не приедаются

Нынешний год позволил понять, что победами никогда нельзя утолить жажду успеха, отметил Земсков.

"Я раньше смотрел на победные серии, например, "Барселоны" или нашу сборную в 2011-2012 годах, и у меня была мысль, что на один турнир надо настроиться и выиграть, но это не может потом не надоесть. А сейчас понимаю, что не был избалован победами. Это можно сравнить с серфингом: никак не можешь поймать волну, а тут ее поймал, кайфуешь и едешь на ней до песчаного берега, лишь бы подольше удержаться на гребне", - подчеркнул он.

"У нас потрясающая команда: одна четверка захандрит, другая вытянет. Может кто-то выпасть, могут удалить трех человек, и мы все равно выиграем", - добавил Земсков.