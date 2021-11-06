Автор хет-трика в финале Межконтинентального кубка Никоноров посвятил победу своему брату

Сборная России стала победителем турнира, обыграв в финале иранцев со счетом 3:2. Россияне в четвертый раз стали обладателями трофея.

"Посвящаю эту победу своей семье, родителям, но в самую первую очередь - моему старшему брату, который уже давно не с нами, и почему-то весь турнир мне хотелось выиграть для него, - сказал Никоноров. - Перед каждым матчем я смотрел в небо, представляя, как он оттуда глядит на меня. Спасибо нашим любимым болельщикам, которые поддерживали на турнире, писали в соцсетях - это очень мотивирует, заряжает. В этом году мы сделали все, чтобы наш вид спорта вышел на новый уровень, и теперь дело за чиновниками".

Турнир выдался тяжелым для Никонорова, поскольку он как следует не восстановился после поездки к семье в Ярославль, рассказал игрок. "В те дни после "Мундиалито" (клубного чемпионата мира - прим. ТАСС) я буквально на 1,5 суток ездил в Ярославль - это занимает 9-10 часов туда-обратно, но очень хотел побыть с семьей, так как мы безумно редко видимся. Приехал и сразу же начались тренировки - тело не успело восстановиться", - отметил он.

Перед финалом старался не перегореть

Игрок был удален в матче группового этапа с парагвайцами и пропустил заключительный поединок на этой стадии с японцами.

"В том, что оно [удаление] абсурдное, я был уверен с самого начала, потому что если бы не был уверен, не стал бы бить бисиклету, имея желтую карточку. Судья сказал, что я сначала подбросил мяч чуть в сторону, потом - слишком высоко, как ему показалось. На самом деле, мне кажется, он свистнул в другую сторону, потому что я попал игроку в лицо и тот упал, закричал", - вспомнил Никоноров.

Футболист вспомнил, как готовился затем к финалу. "Сегодня я был абсолютно спокоен и сосредоточен, ехал, максимально настраивался. Настрой был отличным, но не слишком мотивирующим, чтобы не перегореть. Я вышел и понял, что чувствую себя невероятно: ноги легкие, тело быстрое, голова светлая, соображаю очень быстро, и у меня четыре момента было, три реализовал", - сказал он.

"К сожалению, не получилось полный матч доиграть, так как у меня что-то в боку с мышцей или костью, не мог совсем двигать правой ногой и не мог делать никаких резких движений. Этого титула не хватало мне для полной коллекции - он был долгожданным. За этот год я забил больше 100 мячей - это, думаю, больше всех мячей, так что феноменальный год", - добавил Никоноров.