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Футбол в России

Рубашко считает, что "Сочи" был сильнее и заслуженно победил ЦСКА в игре чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу сочинцев
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Сочи" показали сильную игру и заслуженно победили московский ЦСКА в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.

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"Самое главное, что победили, - сказал Рубашко. - Команда провела первый тайм достаточно уверенно, потом уже чуть по счету стали играть, появились подходы у ЦСКА. В принципе, выстояли, забили, приятно, что Игорь Юрганов отметился в премьер-лиге. Все позитивно в команде".

"Каждая игра несет свой рисунок, на сегодняшний момент мы сильнее были, хорошо сыграли. Нужно настраиваться на матчи, которые пройдут после паузы на игры сборных. Конечно, важно было победить, чтобы уйти на паузу с хорошим настроем и тремя очками, понятно, что к этому готовились. В любом случае, я считаю, что заслуженно победили", - добавил Рубашко.

"Сочи" с 27 очками после 14 матчей занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Владимира Федотова примет казанский "Рубин" 21 ноября.

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