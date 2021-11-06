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ММА

Боец ММА Харитонов досрочно победил Мальдонадо на турнире в Дубае

Поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде

ТАСС, 6 ноября. Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов победил бразильца Фабио Мальдонадо на турнире организации Parus в Дубае.

Поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде. После одного из ударов судья принял решение остановить бой. Мальдонадо выразил недовольство работой рефери и ранней остановкой поединка.

41-летний Харитонов имеет на своем счету 31 победу в смешанных единоборствах, восемь поражений, еще два поединка признаны несостоявшимися.

Мальдонадо также 41 год, он победил в 28 боях и проиграл в 16.

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