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Кубок Билли Джин Кинг

Тарпищев: России интересно проведение финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг

По словам президента Федерации тенниса России, проведение турнира поспособствовало развитию вида спорта в стране
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россия будет заинтересована в проведении финальной стадии теннисного турнира "Кубок Билли Джин Кинг", если для этого будет необходимое финансирование. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Сборная России в воскресенье в финальном матче турнира обыграла команду Швейцарии. Соревнования прошли в Чехии.

"Нам интересно проведение такого статусного турнира. Это дало бы развитие теннису в стране, придало бы новый импульс, но на это нужны деньги. Сейчас мы работаем по принципу: мало денег - один чемпион, много денег - много чемпионов. И все наши успехи - не случайность, а результат работы", - сказал Тарпищев.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг. Турнир в Чехии проходил на кортах с покрытием "хард", в соревнованиях принимали участие 12 команд, которые были распределены по четырем группам, победители групп вышли в полуфинал.

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Тарпищев, Шамиль АнвяровичКубок Билли Джин Кинг
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