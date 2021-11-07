Российские боксеры завоевали пять медалей на чемпионате мира в Белграде

БЕЛГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Сборная России стала обладателем пяти наград на чемпионате мира по боксу. Соревнования прошли в Белграде.

Российский боксер Петровский стал чемпионом мира

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Единственная золотая медаль на счету Марка Петровского, который стал лучшим в весовой категории свыше 92 кг. Серебряными призерами стали Джамбулат Бижамов (до 75 кг) и Вадим Мусаев (до 71 кг). Бронзовые медали завоевали Ахтем Закиров (до 51 кг) и Савелий Садома (до 80 кг).

Россияне заняли пятое место в медальном зачете. Лучшей стала сборная Кубы, на счету которой 3 золотые и 2 бронзовые медали. Второе место заняла команда Казахстана (2-2-1), третье - сборная США (2-2-0), четвертое - команда Японии (2-0-0).

Чемпионат мира 2023 года запланирован в Ташкенте.