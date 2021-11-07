Дерби "Спартак" - "Локомотив" и еще три матча РПЛ пройдут в воскресенье

Игра "Спартак" - "Локомотив" пройдет в Москве на "Открытие Банк Арене", начало - 19:00 мск. 3 ноября "Спартак" получил разрешение от Роспотребнадзора на проведение игры в присутствии 30% зрителей при условии обязательного предъявления QR-кода о вакцинации.

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Программа 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день пройдут игры "Спартак" - "Локомотив", "Урал" - "Зенит", "Ростов" - "Рубин" и "Ахмат" - "Нижний Новгород".

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 13 матчах. "Локомотив" с 24 очками располагается на четвертой позиции. Обе команды в четверг провели выездные матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Красно-белые сыграли вничью с английским "Лестером" (1:1), железнодорожники поделили очки с турецким "Галатасараем" (1:1).

Красно-белые подходят к игре с пятиматчевой серией без побед по всех турнирах (три ничьих, два поражения). Последняя победа красно-белых в чемпионате датирована 3 октября, тогда они на выезде выиграли у грозненского "Ахмата" (1:0). "Локомотив" в последних пяти матчах во всех турнирах одержал две победы, потерпел одно поражение и дважды сыграл вничью. Железнодорожники выиграли у "Нижнего Новгорода" (2:1) и "Сочи" (2:1) в матчах РПЛ.

За "Спартак" не сыграют Павел Маслов, Георгий Мелкадзе, Эсекьель Понсе и Йоррит Хендрикс, которые продолжают восстановление от травм. После матча с "Галатасараем" главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль сообщил журналистам, что полузащитник Фаустино Анджорин не сыграет до конца года из-за перелома. Также встречу из-за травм пропустят Станислав Магкеев, Антон Миранчук и Зе Луиш. Футболисты Алексис Бека-Бека и Мацей Рыбус пропустят игру из-за перебора желтых карточек.

Последний матч между командами в чемпионате России завершился домашней победой "Локомотива" со счетом 2:0. "Спартак" также выиграл дома в прошлом сезоне, встреча завершилась со счетом 2:1. Последний раз красно-белые проигрывали на своем поле "Локомотиву" 19 августа 2017 года (3:4).

"Зенит" постарается оторваться от преследователей

В первом матче воскресенья "Зенит" сыграет с "Уралом". Встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 14:00 мск. "Зенит" после 13 игр занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. "Урал" располагается на последней, 16-й позиции с 10 очками.

"Урал" ни разу не выигрывал у "Зенита" в официальных матчах. Последний раз екатеринбургский клуб набирал очки в противостоянии 14 марта 2020 года, тогда домашняя встреча завершилась вничью - 1:1. В последнем матче между командами в РПЛ "Зенит" на своем поле победил со счетом 5:1. Во вторник клуб из Санкт-Петербурга на выезде уступил итальянскому "Ювентусу" со счетом 2:4 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Ростов" примет казанский "Рубин", матч начнется в 16:30 мск. Ростовчане занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Казанский клуб с 19 очками располагается на восьмой строчке.