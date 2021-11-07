Титов: включение Андреева в техком FIG важно для российской гимнастики

В субботу в рамках конгресса FIG в турецкой Анталье прошли выборы в руководстве организации. В частности, Андреев вошел в технический комитет по мужской спортивной гимнастике.

"Практически все наши кандидаты прошли в комиссии, технические комитеты. У нас практически во всех руководящих органах FIG есть свои представители, - сказал Титов. - Впервые россиянин вошел в состав техкома мужской спортивной гимнастики, у нас там никогда своего человека не было. Это говорит о возможности в ходе соревнований следить за всем, что происходит, быть объективными по отношению к своим спортсменам".

"У нас существует ошибочное представление, что если человек избран в состав FIG, то он как наш человек в Гаване. Это не совсем так, поскольку избранный человек в FIG перестает быть представителем своей страны. Как человек, заслуживший избрание, он внедряет самые высокие стандарты организации гимнастики. Тем не менее всегда важно, когда соотечественники есть в разных местах, знают и понимают, что происходит", - отметил он.

Андрееву 44 года, он является заслуженным тренером России. В технический комитет FIG по женской спортивной гимнастике была избрана двукратная олимпийская чемпионка Любовь Андрианова, в техком по спортивной акробатике - исполнительный директор Федерации спортивной акробатики России Ирина Никитина, в техком по спортивной аэробике - главный тренер сборной России по этому виду спорта Владислав Оскнер.