Фигурист Коляда рассказал, что почти не обсуждает с супругой тему фигурного катания

ТУРИН /Италия/, 7 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер этапа серии Гран-при в Турине россиянин Михаил Коляда рассказал, что очень мало общается с супругой на тему фигурного катания. Об этом Коляда сообщил журналистам.

Фигурист Коляда стал вторым на этапе Гран-при в Италии

В субботу Коляда занял второе место на турнире в Италии. Победителем стал японец Юма Кагияма, на третьей позиции расположился итальянец Даниэль Грассль.

"Моя супруга мне не тренер, и на тему фигурного катания мы общаемся очень мало, - рассказал Коляда. - Все, что касается настроя на соревнования, я делаю сам".

Коляда женился в июле 2019 года, его супругой стала фигуристка Дарья Беклемищева, выступавшая ранее за Венгрию.