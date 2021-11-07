Победила дружба. Российские теннисистки выиграли Кубок Билли Джин Кинг

В финальном противостоянии российская команда обыграла соперниц из Швейцарии. Дарья Касаткина в первой встрече переиграла Джил Тайхман (6:2, 6:4), во второй Людмила Самсонова победила Белинду Бенчич (3:6, 6:3, 6:4).

Сборная России в пятый раз выиграла турнир (2004, 2005, 2007, 2008, 2021), еще пять раз россиянки играли в финале (1999, 2001, 2011, 2013, 2015). После победы президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в беседе с ТАСС отметил, что команда была не самой сильной в истории, но с лучшей атмосферой внутри. "Главная отличительная особенность этой команды - все очень дружные. За весь сезон не было ни одного конфликта, ни одной просьбы, это что-то удивительное. Очень ровный состав, при этом все по игре входят в топ-40 мирового рейтинга. Ну и удача была также на нашей стороне", - сказал он.

Сборная России, выступавшая в Праге под флагом ФТР из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), не относилась к числу фаворитов и полуфинал казался для команды потолком. "Еще эту команду отличает взаимозаменяемость игроков. Павлюченкова была уставшей, ее смогла заменить Касаткина. Перед каждой встречей тренерский штаб обсуждал, кто будет играть. Работу Андреева и Куницына тоже надо отметить", - подчеркнул Тарпищев.

Игорь Андреев, который был на капитанском мостике сборной в Праге, победу назвал исторической. "У нашего командного тенниса давно не было крупных успехов, это историческая победа, - сказал он на пресс-конференции. - Я очень горжусь командой, девочками. Они смогли добиться победы, потому что они настоящая команда и друзья".

Больше, чем теннис

Настоящим джокером российской команды стала Самсонова. В полуфинале против сборной США она и Вероника Кудерметова добыли решающее очко в парной встрече, победив Шелби Роджерс и Коко Вандевеге (6:3, 6:3). В финале она также одержала решающую победу.