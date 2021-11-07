Победила дружба. Российские теннисистки выиграли Кубок Билли Джин Кинг

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Теннисистки сборной России стали победительницами турнира "Кубок Билли Джин Кинг". Соревнования завершились в субботу в Праге.
В финальном противостоянии российская команда обыграла соперниц из Швейцарии. Дарья Касаткина в первой встрече переиграла Джил Тайхман (6:2, 6:4), во второй Людмила Самсонова победила Белинду Бенчич (3:6, 6:3, 6:4).
Сборная России в пятый раз выиграла турнир (2004, 2005, 2007, 2008, 2021), еще пять раз россиянки играли в финале (1999, 2001, 2011, 2013, 2015). После победы президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в беседе с ТАСС отметил, что команда была не самой сильной в истории, но с лучшей атмосферой внутри. "Главная отличительная особенность этой команды - все очень дружные. За весь сезон не было ни одного конфликта, ни одной просьбы, это что-то удивительное. Очень ровный состав, при этом все по игре входят в топ-40 мирового рейтинга. Ну и удача была также на нашей стороне", - сказал он.
Сборная России, выступавшая в Праге под флагом ФТР из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), не относилась к числу фаворитов и полуфинал казался для команды потолком. "Еще эту команду отличает взаимозаменяемость игроков. Павлюченкова была уставшей, ее смогла заменить Касаткина. Перед каждой встречей тренерский штаб обсуждал, кто будет играть. Работу Андреева и Куницына тоже надо отметить", - подчеркнул Тарпищев.
Игорь Андреев, который был на капитанском мостике сборной в Праге, победу назвал исторической. "У нашего командного тенниса давно не было крупных успехов, это историческая победа, - сказал он на пресс-конференции. - Я очень горжусь командой, девочками. Они смогли добиться победы, потому что они настоящая команда и друзья".
Больше, чем теннис
Настоящим джокером российской команды стала Самсонова. В полуфинале против сборной США она и Вероника Кудерметова добыли решающее очко в парной встрече, победив Шелби Роджерс и Коко Вандевеге (6:3, 6:3). В финале она также одержала решающую победу.
"У меня слишком много эмоций сейчас, невероятно счастлива. Сегодня была потрясающая битва, более волнительные игры, думаю, это было больше, чем теннис. Спасибо всем, кто поддерживал нас здесь и дома", - сказала Самсонова сразу после победы.
Изначально финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг должен был пройти в Будапеште, но в мае город отказался от проведения соревнований из-за сложной эпидемиологической обстановки. В результате турнир перенесли в Прагу. Тарпищев отметил, что Россия была бы не прочь провести Кубок Билли Джин Кинг. "Нам интересно проведение такого статусного турнира. Это дало бы развитие теннису в стране, придало бы новый импульс, но на это нужны деньги. Сейчас мы работаем по принципу "мало денег - один чемпион, много денег - много чемпионов". И все наши успехи не случайность, а результат работы", - сказал глава ФТР.
Сборную России на турнире представляли Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. На групповой стадии российская команда обыграла сборные Канады и Франции, в полуфинале - сборную США.
Турнир ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг, активного борца за равноправие женщин и мужчин в спорте.