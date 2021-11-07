Засуха в "Краснодаре". Команда проиграла "Динамо" и продлила безголевую серию

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" на своем поле выиграл у "Краснодара" со счетом 1:0 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Бело-голубые одержали победу после крупного поражения от санкт-петербургского "Зенита" со счетом 1:4, краснодарцы не смогли забить третий матч подряд.

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"Динамо" и "Краснодар" начали первый тайм довольно сумбурно, команды совершили за первую половину несколько подходов к воротам, но они не были опасными. Удары приходились либо точно в голкиперов, либо мимо, но все же небольшим преимуществом владели хозяева. Второй тайм стартовал с неожиданного и спорного момента у ворот "Динамо". Защитник хозяев Иван Ордец неудачно головой вернул мяч в штрафную, из-за чего голкиперу Антону Шунину пришлось выбить его руками, чтобы его не перехватил полузащитник гостей Эдуард Сперцян. После отскока мяч получил Гжегож Крыховяк, поляк нанес сильный удар по воротам, Шунин отбил его уже вне штрафной площади. Главный арбитр встречи Владимир Москалев показал капитану "Динамо" красную карточку за игру руками вне штрафной площади, однако после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил решение, так как на повторе было видно, что мяч попал в корпус Шунина. Футболисты "Динамо" после этого эпизода создали самый опасный момент в матче - на 62-й минуте Сергей Паршивлюк получил мяч в штрафной и прострелил на Константина Тюкавина. Футболист пробил в касание пяткой, но его мяч отбил голкипер гостей Матвей Сафонов. Краснодарцы ответили через три минуты, Сперцян вышел один на один с Шуниным, но не смог переиграть вратаря. Единственный гол в матче на 73-й минуте ударом в одно касание забил Вячеслав Грулев после того, как Клинтон Н'Жи вошел в штрафную с правого фланга и сильно прострелил в центр. Реабилитировались за "Зенит"

После матча главный тренер "Динамо" Сандро Шварц сообщил, что Москалев извинился перед тренерским штабом за эпизод с красной карточкой Шунину. "Не буду говорить о качестве судейства, отмечу, что он извинился за тот эпизод с Шуниным, и это говорит о его человеческих качествах, - сказал Шварц на пресс-конференции. - Я горд командой, качеством и самоотдачей, особенно в игре в обороне. У нас не было важных игроков, и в их отсутствие мы проявили себя с лучшей стороны. Рад, что мы добились победы, показав ту энергию и смелость, с которыми мы противостояли сопернику". Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко отметил влияние на игру команды серии из трех поражений. "Структурно хорошо действовали, мы знали, как "Динамо" прессингует, но нам не хватало дополнительного игрока в атаку, - сказал он журналистам. - Когда имеешь такую серию (из трех поражений во всех турнирах - прим. ТАСС), всегда легко забыть, что хорошего сделано, что хорошо играешь в атаке и создаешь моменты и не заслуживаешь поражения. Но это тест на зрелость команды, как она справится с этими трудностями". "Очень важная сегодня была победа, матч за шесть очков. После "Зенита" нужно было реабилитироваться, забили хороший мяч, нужно двигаться в этом же направлении - выигрывать и добывать важные победы. Конечно, можно говорить, что реабилитировались этой победой за игру с "Зенитом", - сегодня нужно было брать очки", - сказал ТАСС Ордец. Несмотря на то, что "Динамо" находится в верхней части таблицы чемпионата, игроки команды не думают о чемпионстве. "Думаю, что мы сегодня сыграли хорошо, "Краснодар" - это хорошая команда, к счастью, нам удалось победить и завоевать три очка, - сказал ТАСС защитник бело-голубых Фабиан Бальбуэна. - Конечно, я доволен результатом. Каждая игра сейчас тяжелая. Никто в команде не думает о чемпионстве. В чемпионате много хороших команд, мы готовы сражаться с каждым соперником". "Динамо" в четвертый раз подряд обыграло краснодарцев в РПЛ. Последняя победа "Краснодара" над столичным клубом датирована 30 сентября 2018 года (3:0), после этого команды еще дважды сыграли вничью (обе встречи - 1:1). Бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 14 матчах. "Краснодар" с 21 очком располагается на седьмой позиции. В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Динамо" 21 ноября примет тульский "Арсенал", краснодарцы днем ранее дома сыграют с московским "Спартаком". "Сочи" разгромил ЦСКА

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В другом матче субботы "Сочи" на своем поле выиграл у ЦСКА со счетом 4:1. В составе хозяев дублем отметился Матео Кассьерра (14-я и 16-я минуты), также отличились Артур Юсупов (4) и Игорь Юрганов (87). У армейцев мяч забил Бахтиёр Зайнутдинов (57). После матча главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что первый тайм команда провалила полностью. "Пропустили два быстрых необязательных гола, из-за чего первый тайм провалили полностью, - сказал Березуцкий, комментарий которого приводит пресс-служба ЦСКА. - После таких мячей команда была обескуражена, пропустили следом и третий. Во втором тайме играли явно лучше, но после такой первой половины встречи это было не сложно. Могли забить и второй мяч, но не получилось". Также специалист сообщил, что полузащитник Иван Обляков получил травму. Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко считает, что его команда была сильнее и заслуженно победила в матче. "Команда провела первый тайм достаточно уверенно, потом уже чуть по счету стали играть, появились подходы у ЦСКА, - сказал Рубашко ТАСС. - Каждая игра несет свой рисунок, на сегодняшний момент мы сильнее были, хорошо сыграли. Нужно настраиваться на матчи, которые пройдут после паузы на игры сборных. Конечно, важно было победить, чтобы уйти на паузу с хорошим настроем и тремя очками, понятно, что к этому готовились. В любом случае я считаю, что заслуженно победили".

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Благодаря этой победе "Сочи" поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 23 очка. В следующем туре армейцы примут подмосковные "Химки", "Сочи" дома сыграет с казанским "Рубином", обе встречи состоятся 21 ноября. "Крылья Советов" разбили "Химки"

Также в субботу самарские "Крылья Советов" на своем поле со счетом 3:0 разгромили подмосковные "Химки". В составе победителей голами отметились Владислав Сарвели (20-я минута), Иван Сергеев (39, с пенальти) и Роман Ежов (71). Арбитр встречи Артем Любимов назначил пенальти в ворота гостей после использования VAR, "Химки" были наказаны за игру рукой защитником Максимом Карповым. Депутат Госдумы, член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков считает, что результат игры закономерен. "Результат [матча], наверное, закономерен, "Крылья Советов" забили три, мы не забили вообще, - сказал Терюшков ТАСС. - Зиньковский, Сергеев, Сарвели были чуть быстрее нас, они заслужили победу, но не могу сказать, что с таким преимуществом. Победа с минимальным преимуществом или ничья была бы логичным результатом". "Крылья Советов" одержали вторую победу подряд и поднялись на шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. Безвыигрышная серия "Химок" достигла трех матчей (два поражения, одна ничья), команда идет в зоне прямого вылета из РПЛ, занимая 15-ю строчку и имея в активе 12 очков. В следующем туре "Крылья Советов" примут екатеринбургский "Урал" 20 ноября, "Химки" в гостях сыграют с московским ЦСКА 21 ноября. В первом матче дня "Уфа" на выезде сыграла вничью с тульским "Арсеналом" со счетом 0:0. Полузащитник гостей Руслан Фищенко получил две желтые карточки за грубую игру и был удален на 18-й минуте встречи. Уфимский клуб идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками, туляки занимают 14-ю строчку, в активе клуба 13 очков. Следующий матч "Уфа" проведет в гостях против "Ростова" 21 ноября, а "Арсенал" в тот же день встретится в гостях с "Динамо".