"Каролина" уступила "Флориде" и не смогла повторить рекорд НХЛ

ТАСС, 7 ноября. "Каролина" в гостях со счетом 2:5 проиграла "Флориде" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и не смогла повторить рекорд по количеству побед подряд со старта сезона.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Дюклер (3-я и 60-я минуты), Фрэнк Ватрано (11), Антон Лунделл (14), Патрик Хорнквист (16). У "Каролины" отличились Йеспер Фаст (28) и Винсент Трочек (36), забросивший шайбу с передачи россиянина Андрея Свечникова. Российский хоккеист набрал очки в девяти из десяти игр сезона, на его счету семь голов и семь результативных передач. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский не принимал участие в матче из-за травмы.

До матча с "Флоридой" "Каролина" победила во всех девяти матчах сезона. Рекорд НХЛ принадлежит "Торонто", в сезоне-1993/94 канадский клуб стартовал с десяти побед подряд. В 2006 году это достижение повторил "Баффало".

"Королина" с 18 очками в десяти играх возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона. "Флорида" за 11 матчей набрала 21 очко и занимает первую строчку в таблице Атлантического дивизиона.