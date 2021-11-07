Российский нападающий "Коламбуса" Чинахов набрал первые очки в НХЛ

ТАСС, 7 ноября. "Коламбус" дома победил "Колорадо" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 20-летний российский нападающий хозяев Егор Чинахов набрал первые очки в НХЛ в карьере.

В составе победителей шайбами отметились Габриэль Карлссон (12-я минута), Александр Тексье (54), Коул Силлинджер (59) и Оливер Бьёркстранд (60, в пустые ворота). У проигравшей команды отличился Андре Бураковски (17, 34).

Чинахов провел шестой матч в НХЛ и отметился двумя результативными передачами. Также два голевых пасах на счету российского защитника "Коламбуса" Владислава Гаврикова.

"Коламбус" с 14 очками в десяти играх занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Колорадо" находится на шестой строчке таблицы Центрального дивизиона, на счету команды девять очков в десяти играх.