Гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Питтсбург" в матче НХЛ

ТАСС, 7 ноября. "Миннесота" на выезде победила "Питтсбург" по буллитам со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий гостей Кирилл Капризов забросил шайбу и отметился результативной передачей.

Капризов открыл счет на 10-й минуте. Также в составе "Миннесоты" отличились Джаред Спёрджен (37, 57) и Райан Хартман (60). У "Питтсбурга" шайбы забросили Каспери Капанен (17, 20, 49) и Джейк Генцел (34). Победный буллит на счету Ника Бьюгстада, Капризов также реализовал свою попытку в послематчевой серии.

На счету Капризова в текущем сезоне 10 очков (2 шайбы + 8 передач), он является лучшим бомбардиром своей команды. Россиянин побил рекорд "Миннесоты", ему потребовалось 65 матчей, чтобы набрать 60 очков за команду. До этого лучший результат был у Мариана Габорика (93 матча).

В турнирной таблице Центрального дивизиона "Миннесота" идет на втором месте с 14 очками в 10 матчах. "Питтсбург" занимает седьмое место в таблице Столичного дивизиона, набрав 11 очков в 10 встречах.

В других матчах дня "Нью-Йорк Айлендерс" в гостях обыграл "Виннипег" со счетом 2:0, российский вратарь хозяев Илья Сорокин сделал третий шатаут в сезоне. "Баффало" в овертайме уступил "Детройту" в овертайме со счетом 3:4, "Филадельфия" обыграла "Вашингтон" со счетом 2:1, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями. "Вегас" победил "Монреаль" со счетом 5:2, "Бостон" уступил "Торонто" - 2:5.