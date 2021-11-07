Вратарь "Айлендерс" Сорокин сделал третий шатаут в сезоне и стал первой звездой матча НХЛ

ТАСС, 7 ноября. Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин сделал третий шатаут в сезоне в гостевой игре Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Виннипегом" и был признан первой звездой матча.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу "Нью-Йорк Айлендерс". Шайбы на счету Андерса Ли (4-я минута) и Брока Нельсона (41). Сорокин отразил все 24 броска, нанесенные по его воротам. Также три шатаута у голкипера "Калгари" Якоба Маркстрема, они лидеры сезона по числу матчей на ноль.

Клуб из Нью-Йорка набрал 12 очков в девяти играх и расположился на шестой строчке турнирной таблицы Столичного дивизиона. "Виннипег" с 14 очками в 11 матчах занимает третье место в таблице Центрального дивизиона.