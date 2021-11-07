Мексиканец Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира по боксу

ТАСС, 7 ноября. Мексиканец Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе (США, штат Невада), он выиграл у американца Калеба Планта нокаутом в 11-м раунде.

Альварес защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал принадлежавший Планту пояс Международной боксерской федерации (IBF).

Поединок прошел практически по одному сценарию, за исключением небольшого отрезка в седьмом раунде: Альварес шел вперед и создавал прессинг, а Плант работал на отходах и контратаковал. В первые несколько раундов американец создавал хорошую конкуренцию сопернику, не уступал ему в скорости, много перемещался, почти все время находился в движении и опасно атаковал.

Однако Плант уже в пятом раунде начал уставать и перестал выдерживать предложенный им же самим темп. Он все чаще останавливался на средней и ближней дистанции, где пропускал немало ударов. Американец часто опускал левую руку, а его уклонов и маневренности не всегда хватало, чтобы уходить от ударов Альвареса.

Плант выдерживал удары, но в конечном итоге не сумел справиться с напором Альвареса, который в первую очередь превзошел его в физическом плане. Мексиканец наращивал преимущество, и в 11-м раунде наступила развязка. Сначала Плант побывал в нокдауне, через несколько секунд после серии ударов снова оказался на полу, после чего рефери не стал открывать счет и остановил поединок. К моменту остановки боя все трое судей отдавали победу Альваресу (98-92, 97-93, 96-94).

Альварес - первый в истории абсолютный чемпион мира в весе до 76,2 кг

В послужном списке 31-летнего Альвареса теперь 57 побед (39 нокаутом), одно поражение и две ничьи. Мексиканец в третий раз защитил титулы WBC и WBA, которые завоевал 19 декабря 2020 года, победив британца Каллума Смита решением судей, и в первый - пояс WBO, завоеванный 5 августа 2021 года благодаря победе над британцем Билли Джо Сондерсом техническим нокаутом в восьмом раунде.

Ранее Альварес владел титулами чемпиона мира по двум престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг и трем - в весе до 72,6 кг. Всего он становился чемпионом мира в четырех весовых категориях - до 69,9 кг, до 72,6, до 76,2 кг и до 79,38 кг.

29-летний Плант не сумел в четвертый раз защитить пояс IBF, которым владел с января 2019 года. Он потерпел первое поражение в карьере при 21 победе (12 нокаутом).

Альварес стал первым абсолютным чемпионом мира в истории в весовой категории до 76,2 кг. Помимо него, званием абсолютного чемпиона мира в профессиональном боксе в настоящее время владеют американец Теофимо Лопес (весовая категория до 61,23 кг) и британец Джош Тэйлор (до 63,5).