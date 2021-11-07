Усман выиграл у Ковингтона и защитил титул чемпиона UFC

ТАСС, 7 ноября. Американец Камару Усман выиграл у соотечественника Колби Ковингтона и защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней весовой категории (до 77,6 кг). Турнир UFC 268 прошел в Нью-Йорке.

Главный бой турнира завершился победой Усмана единогласным решением судей. Все трое судей отдали победу Усману - 48:47, 48:47, 49:46. Он второй раз победил Ковингтона, 14 декабря 2019 года он выиграл техническим нокаутом в пятом раунде.

Усман в пятый раз защитил титул чемпиона UFC, которым владеет с марта 2019 года. Американец занимает второе место по продолжительности победной серии в UFC - 15 поединков, уступая только бразильцу Андерсону Силве (16). Также Усман делит с американцем Мэттом Хьюзом второе место по числу защит титула чемпиона UFC в полусреднем весе - по пять, уступая канадцу Жоржу Сен-Пьеру (9), который владел поясом в 2008-2013 годах.

На счету 34-летнего уроженца Нигерии, представляющего США, теперь 20 побед, одно поражение. В активе 33-летнего Ковингтона 16 побед, три поражения.