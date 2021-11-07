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Футбол в России

Габулов: "Динамо" заслужило победу в матче с "Краснодаром"

Бело-голубые обыграли соперника со счетом 1:0

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" заслужили победу в матче с "Краснодаром" и сделали для нее больше, чем соперник. Такое мнение ТАСС высказал бывший голкипер бело-голубых Владимир Габулов.

В субботу "Динамо" на своем поле победило "Краснодар" со счетом 1:0 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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"В футболе результат, который складывается, всегда закономерен, - сказал Габулов. - Если "Динамо" выиграло, значит команда больше этого заслужила, больше хотела, самое главное - больше сделала, чем "Краснодар", в частности. Результат складывается из забитых и не пропущенных или меньше пропущенных мячей. Так и получилось: "Динамо" смогло забить и не пропустить, значит оно больше этого заслужило".

"Если говорить именно по качеству игры и по количеству созданных моментов, то здесь, наоборот, "Краснодар" более остро атаковал, создавал большое количество голевых моментов, но не смог их реализовать. Именно нереализация моментов не позволила им набрать очки. Но, с другой стороны, большая часть моментов "Краснодара" была связана с индивидуальными ошибками футболистов "Динамо", в некоторых эпизодах - в связи с ошибками игроков обороны", - добавил Габулов.

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 14 матчах. "Краснодар" с 21 очком располагается на седьмой позиции.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Динамо" 21 ноября примет тульский "Арсенал", подопечные Виктора Гончаренко днем ранее дома сыграют с московским "Спартаком".

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