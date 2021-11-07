Лашпанов: тхэквондисту Храмцову не ставят задачу обязательно выиграть отборочный турнир

Храмцов завоевал золото Олимпиады в Токио в весовой категории до 80 кг. Спортсмен получил перелом руки в первом поединке олимпийского турнира. Позднее он успешно перенес операцию на руке в Москве и проводил двухнедельные сборы на Кипре. Первым его соревнованием после Олимпийских игр и травмы руки станет отборочный турнир чемпионата мира 2022 года в Австрии, который пройдет 27-28 ноября.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноября. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр в Токио тхэквондист Максим Храмцов в настоящее время находится не в самой оптимальной форме, задачи обязательно выиграть отборочный турнир чемпионата мира 2022 года перед ним не стоит. Ему важно полностью залечить травму руки и подойти в оптимальном состоянии к чемпионату мира 2022 года, сообщил ТАСС тренер спортсмена Александр Лашпанов.

"Сейчас Максим не в идеальной форме, не в боевом активном состоянии, поскольку был перерыв, травма руки, журналисты периодически дергают - съемки, встречи. Но на сегодняшний момент этого особенно и не требуется. Сейчас главная задача - чтобы он правильно перешел от эмоций, эйфории, славы к тренировкам, вошел в режим "спортсмена", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сильная сторона Храмцова - удары рукой, но сейчас ему важно полностью восстановиться от травмы. "Сейчас Храмцов в легком режиме работает с рукой, хочешь, не хочешь, это одна из его сильных сторон, когда он применяет удары рукой, а сейчас он их либо вообще не применяет, либо ограниченно. Это сложно, я сам его торможу, поскольку травму надо полностью залечить, до конца провести все реабилитационные мероприятия - надо развивать руку и работать над техникой удара рукой. Поскольку при неправильной технике может опять все повториться (травмы руки - прим. ТАСС). Сама постановка кулака у него сейчас немного неверная, и это может привести к последствиям травмы, а этого не хотелось бы", - пояснил Лашпанов.

Он отметил, что в целом состояние с рукой не должно повлиять в значительной степени на выступления Храмцова, поскольку ключевым аспектом являются удары ногой. При этом от спортсмена в настоящее время, по словам Лашпанова, не требуется показывать оптимальный результат, нужно вкатываться, начинать работать, выступить на турнире в Австрии, который не обязательно даже выиграть.

"Понятно, что Максим лидер [сборной России], он находится в приоритете, ему главное - не провалиться, показать определенный уровень. Если у него это получится, то на этом этапе этого будет достаточно. Потом после Австрии у него запланирован с 9 декабря сбор в составе сборной России в Кисловодске, где будет специальная общефизическая подготовка - он будет как раз набирать оптимальную физическую форму, залечивать руку и ставить удар. Сейчас ноябрь у нас уйдет, чтобы вкатиться, перестроиться, в декабре-январе он набирает форму, потом уже пойдет специальная работа. То есть нужно выйти на оптимальное состояние в конце марта - в апреле 2022 года, поскольку основной турнир в следующем году для него - чемпионат мира, а потом финал Гран-при и Большой шлем. Ему не нужно сейчас форсировать, нужно быть в нормальном состоянии", - резюмировал собеседник.

О Храмцове

Храмцову 23 года, он также является чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021). Спортсмен пять раз побеждал на этапах Гран-при Всемирной федерации тхэквондо.