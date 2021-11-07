Семин прокомментировал жалобу "Галатасарая" на результат матча с "Локомотивом"

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сравнил судейскую ошибку в матче Лиги Европы между железнодорожниками и турецким "Галатасараем" с похожим эпизодом, случившимся с московским футбольным клубом 20 лет назад. Об этом он рассказал ТАСС.

В четверг "Галатасарай" и "Локомотив" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. В субботу турецкий клуб обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием присудить "Локомотиву" техническое поражение или переиграть встречу. В одном из эпизодов во втором тайме защитнику железнодорожников Дмитрию Живоглядову была показана желтая карточка, после чего на поле началась небольшая потасовка, по итогам которой арбитр Сандро Шерер вынес предупреждения Дмитрию Баринову ("Локомотив") и Мбайе Дианю ("Галатасарай") и вновь показал карточку Живоглядову. В протоколе на сайте УЕФА у него значится одно предупреждение.

"Тогда не удалили [Руслана Пименова], когда он получил вторую карточку, и мы произвели быструю замену - в этом вся разница [с нынешним случаем], но ситуация похожая, - сказал Семин. - Это техническая ошибка судьи. Что написано в регламенте в таких случаях, то и будет".

В 2001 году в связи с ошибкой арбитра был переигран ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Локомотивом" и швейцарским "Тиролем" (1:0). УЕФА удовлетворил протест "Тироля" после того, как судья Мариус ван дер Энде показал желтую карточку футболисту "Локомотива" Владимиру Маминову, несмотря на то, что фол совершил уже имевший предупреждение Руслан Пименов.

Согласно дисциплинарному регламенту УЕФА протест на результат матча может быть подан на нарушение арбитром правил игры, которое могло повлиять на результат. При этом протест должен быть подан в течение суток после окончания матча.