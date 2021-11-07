Тарасова: фигуристка Щербакова выиграла произвольную программу в Турине за счет характера

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Фигуристка Анна Щербакова сумела победить в произвольной программе на этапе Гран-при в итальянском Турине благодаря характеру. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Щербакова выиграла этап Гран-при, но ей мало одного четверного прыжка

Победы недостаточно. Щербакова выиграла этап Гран-при, но ей мало одного четверного прыжка

Щербакова победила на этапе, набрав по итогам короткой и произвольной программ 236,78 балла. После короткой программы спортсменка занимала третье место, допустив ошибку на каскаде из тройного лутца и тройного риттбергера. В произвольной программе она без ошибок исполнила флип и четверной лутц.

"Чемпионка мира и чемпионка России просто так не сдается, - сказала Тарасова. - Сумела себя вытащить за счет своего характера".

Щербаковой 17 лет, она является чемпионкой мира (2021), серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).