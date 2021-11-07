Тренер "Айлендерс" заявил, что Сорокин отлично справился с переходом в НХЛ

ТАСС, 7 ноября. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин хорошо справляется со всеми вызовами в лиге и продолжает учиться. Такое мнение высказал главный тренер команды Барри Тротц, комментарий которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

Сорокин дебютировал в НХЛ в январе 2021 года, с 2014 по 2020 год голкипер выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский ЦСКА.

"Я считаю, что переход Сорокина из КХЛ в НХЛ получился очень хорошим, он отлично с этим справился, - заявил Тротц. - Хоккей в Северной Америке отличается от игры в России, там больше площадки, там совершают не так много спонтанных бросков со всех позиций. В НХЛ обычно перед тобой больше движения, больше игроков. Кроме того, нужно учитывать отскоки шайбы от бортов, но Сорокин справляется со всем этим и продолжает учиться".

Также Тротц рассказал, как происходит выбор вратаря на матчи. За "Айлендерс" также выступает еще один российский голкипер Семен Варламов.

"Каждый матч - это новая ситуация и новая отправная точка, от которой мы отталкиваемся и принимаем итоговое решение относительно основного вратаря, - отметил Тротц. - Мы всегда смотрим, какое решение будет наилучшим для команды, в каких-то ситуациях мы учитываем, какой темп набрал вратарь и какой интервал между матчами. Достаточно вспомнить прошлый плей-офф, когда Сорокин и Варламов играли сериями, подменяя друг друга. У нас опытный тренер вратарей Пьеро Греко, который подсказывает нам, кто из голкиперов лучше готов и какое решение лучше принять".

Клуб из Нью-Йорка набрал 12 очков в девяти играх и располагается на шестой строчке турнирной таблицы Столичного дивизиона НХЛ.