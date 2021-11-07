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Хоккей с мячом

Матч чемпионата России по хоккею с мячом между "Родиной" и "Водником" отменен

Причиной стала неготовность стадиона в Кирове

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Матч первого тура чемпионата России по хоккею с мячом между "Родиной" и "Водником" из Архангельска отменен из-за неготовности стадиона в Кирове. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Матч должен был пройти 7 ноября, начало встречи было запланировано на 13:00 мск.

"Причиной отмены является неготовность хоккейного поля на стадионе "Родина", состояние которого, по мнению главного судьи и инспектора матча, представляет опасность для здоровья спортсменов", - говорится в заявлении ФХМР.

30-й чемпионат России по хоккею с мячом стартовал в воскресенье, действующим победителем является красноярский "Енисей".

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