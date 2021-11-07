Дмитрий Комбаров рассказал, чего ожидает от матча "Спартак" - "Локомотив"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" и столичного "Локомотива" должны показать высокую борьбу и интенсивность в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал чемпион России в составе "Спартака" Дмитрий Комбаров.

Встреча пройдет 7 ноября на "Открытие Банк Арене" и начнется в 19:00 мск. Обе команды в четверг провели выездные матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Красно-белые сыграли вничью с английским "Лестером" (1:1), а железнодорожники - с турецким "Галатасараем" (1:1).

"От дерби ожидания всегда самые высокие, будет интересная игра, высокий темп, - сказал Комбаров. - По результату сложно что-то говорить, так как команды проводили матчи в еврокубках на неделе, после них команды не всегда подходят в той форме, в которой хотят. Конечно, жду высокой борьбы. Дерби - это интенсивность и борьба".

"Думаю, что команды должны подойти в одинаковой форме. Кто проявит больше желания, выиграет больше единоборств и подборов, у той команды и будет больше шансов на победу. Тяжело прогнозировать, сколько будет голов в игре, так как это зависит от тактики, которую выберут команды, - оборонительную или атакующую. С учетом физических кондиций может быть как голевая феерия, так и отсутствие голов", - добавил Комбаров.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 13 матчах. "Локомотив" с 24 очками располагается на четвертой позиции.