Урманов назвал ожидаемой победу фигуристки Щербаковой на этапе Гран-при в Турине

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Чемпионка мира россиянка Анна Щербакова не просто заслуживала победу на этапе Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине, она должна была побеждать, и ей удалось это сделать. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов.

В субботу Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Турине. Второе место заняла россиянка Майя Хромых, третье - бельгийка Луна Хендрикс.

"Анна Щербакова - уникальная спортсменка, она большая молодчина. Мое мнение - она гениальная девчонка, которая доказывает всем, что она супер. И она не то что заслуживала этой победы, она должна была победить, и она это сделала", - сказал Урманов.

В мужских соревнованиях второе место занял россиянин Михаил Коляда. Выиграл соревнования японец Юма Кагияма, третьим стал итальянец Даниэль Грассль.

"Еще только начало сезона, есть еще время, думаю, что он [Коляда] готовится, уже показывает четверной сальхов. Поэтому, наверное, все хорошо, но, конечно, надо прибавлять", - отметил собеседник ТАСС.

Следующий этап Гран-при пройдет 12-14 ноября в Токио.