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Футбол в России

"Зенит" в меньшинстве сыграл вничью с "Уралом" в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 0:0
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 0:0 сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" в гостевом матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Центральный" в Екатеринбурге.

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Бразильский футболист "Зенита" Клаудиньо получил прямую красную карточку за грубый фол и был удален на 51-й минуте матча. Нападающий Артем Дзюба впервые за месяц вышел в основном составе петербургского клуба, но был заменен в перерыве.

Нападающий Сердар Азмун провел 100-й матч за "Зенит", иранец выступает за петербургскую команду с 2019 года, за это время он забил 61 гол и отдал 23 результативные передачи в разных турнирах.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу в РПЛ с 30 очками, "Урал" идет на последнем, 16-м месте с 11 очками. В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Зенит" 19 ноября примет "Нижний Новгород", "Урал" на следующий день в гостях встретится с "Крыльями Советов".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1493234-1630
2Сочи1490524-1627
3Динамо1482422-1626
4Локомотив1366119-1224
5ЦСКА1472518-1423
6Крылья Советов1471619-1622
7Краснодар1463522-1321
8Рубин1354417-1419
9Спартак1353515-1818
10Ахмат1350812-1915
11Уфа1435614-1914
12Нижний Новгород1342714-2114
13Ростов1334620-2413
14Арсенал1434715-2613
15Химки1426611-2212
16Урал142575-1511

 

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