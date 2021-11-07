"Зенит" в меньшинстве сыграл вничью с "Уралом" в матче чемпионата России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 0:0 сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" в гостевом матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Центральный" в Екатеринбурге.
Бразильский футболист "Зенита" Клаудиньо получил прямую красную карточку за грубый фол и был удален на 51-й минуте матча. Нападающий Артем Дзюба впервые за месяц вышел в основном составе петербургского клуба, но был заменен в перерыве.
Нападающий Сердар Азмун провел 100-й матч за "Зенит", иранец выступает за петербургскую команду с 2019 года, за это время он забил 61 гол и отдал 23 результативные передачи в разных турнирах.
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу в РПЛ с 30 очками, "Урал" идет на последнем, 16-м месте с 11 очками. В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Зенит" 19 ноября примет "Нижний Новгород", "Урал" на следующий день в гостях встретится с "Крыльями Советов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|14
|9
|3
|2
|34-16
|30
|2
|Сочи
|14
|9
|0
|5
|24-16
|27
|3
|Динамо
|14
|8
|2
|4
|22-16
|26
|4
|Локомотив
|13
|6
|6
|1
|19-12
|24
|5
|ЦСКА
|14
|7
|2
|5
|18-14
|23
|6
|Крылья Советов
|14
|7
|1
|6
|19-16
|22
|7
|Краснодар
|14
|6
|3
|5
|22-13
|21
|8
|Рубин
|13
|5
|4
|4
|17-14
|19
|9
|Спартак
|13
|5
|3
|5
|15-18
|18
|10
|Ахмат
|13
|5
|0
|8
|12-19
|15
|11
|Уфа
|14
|3
|5
|6
|14-19
|14
|12
|Нижний Новгород
|13
|4
|2
|7
|14-21
|14
|13
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|20-24
|13
|14
|Арсенал
|14
|3
|4
|7
|15-26
|13
|15
|Химки
|14
|2
|6
|6
|11-22
|12
|16
|Урал
|14
|2
|5
|7
|5-15
|11