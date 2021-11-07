"Зенит" в меньшинстве сыграл вничью с "Уралом" в матче чемпионата России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 0:0 сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" в гостевом матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Центральный" в Екатеринбурге.

Бразильский футболист "Зенита" Клаудиньо получил прямую красную карточку за грубый фол и был удален на 51-й минуте матча. Нападающий Артем Дзюба впервые за месяц вышел в основном составе петербургского клуба, но был заменен в перерыве.

Нападающий Сердар Азмун провел 100-й матч за "Зенит", иранец выступает за петербургскую команду с 2019 года, за это время он забил 61 гол и отдал 23 результативные передачи в разных турнирах.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу в РПЛ с 30 очками, "Урал" идет на последнем, 16-м месте с 11 очками. В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Зенит" 19 ноября примет "Нижний Новгород", "Урал" на следующий день в гостях встретится с "Крыльями Советов".