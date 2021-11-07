Андрей Шевченко возглавил итальянский футбольный клуб "Дженоа"

ТАСС, 7 ноября. Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назначен на аналогичную должность в итальянском "Дженоа". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

В субботу в отставку с поста главного тренера команды был отправлен 57-летний Давиде Баллардини.

"Дженоа" после 12 матчей чемпионата Италии занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав девять очков. В пятницу команда сыграла вничью с "Эмполи" (2:2).

Шевченко 44 года, он возглавлял сборную Украины с июля 2016 года по август 2021 года. Под его руководством команда одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. Сборная Украины не сумела квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года, но отобралась на чемпионат Европы - 2020, где дошла до четвертьфинала.

Шевченко выступал на позиции нападающего за киевское "Динамо", итальянский "Милан" и английский "Челси". Является обладателем "Золотого мяча" 2004 года как лучший футболист Европы по версии журнала France Football. В составе "Милана" выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2002/03 и Суперкубок УЕФА в 2013 году. За сборную Украины провел 111 матчей и забил 48 голов.