Эксперт: судья имел основания удалить футболиста "Зенита" Клаудиньо в игре с "Уралом"

"Урал" и "Зенит" в игре 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги сыграли вничью со счетом 0:0. Клаудиньо был удален за грубый фол на 51-й минуте матча.

"Если мы будем разбирать игровые действия Клаудиньо, то здесь видим, что у игрока нет возможности и желания сыграть в мяч. Футболист "Урала" уже убирает мяч вправо от игрока "Зенита", и своей левой ногой Клаудиньо акцентированно играет в голень, то есть очень высоко попадает. Единственное, что это происходит вскользь, а не прямым акцентированным ударом, может быть, это пограничная карточка. Но я скажу, что у судьи были основания показать Клаудиньо за этот нефутбольный прием красную карточку", - сказал Николаев.

В одном из эпизодов в первом тайме Панин не показал защитнику "Зенита" Ярославу Ракицкому желтую карточку за срыв атаки, учитывая, что у игрока гостей уже было предупреждение.

"Если в этой ситуации говорить о дисциплинарных санкциях, то, конечно, идут неправомерные действия со стороны Ракицкого. То есть он не играет в мяч, сначала пытается сдержать игрока рукой, потом сбивает на подступах к штрафной. Здесь, конечно, есть смысл говорить о срыве перспективной атаки, тем более игрок "Урала" входил в штрафную площадь и было хорошее продолжение атаки, потому что открывались его партнеры", - отметил Николаев.

"Поэтому для меня вопрос, почему здесь не была показана желтая карточка. На мой взгляд, в этой игровой ситуации следовало показать Ракицкому вторую желтую карточку", - добавил он.