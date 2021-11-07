Дзюдоист Билалов выиграл турнир Большого шлема в Баку

ТАСС, 7 ноября. Российский дзюдоист Нияз Билалов стал победителем турнира Большого шлема в весовой категории до 100 кг. Соревнования проходят в Баку.

В финальной схватке россиянин победил канадца Шейди Эль-Нахаса. Бронзовыми призерами стали японец Кэнтаро Иида и Онисе Санеблидзе из Грузии.

Билалову 27 лет, он является серебряным и двукратным бронзовым призером Универсиад.

В общем медальном зачете турнира сборная России занимает второе место, завоевав 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые награды. Лидирует сборная Японии (4-1-4), третьей идет команда Азербайджана (1-2-3).

Турнир завершится 7 ноября.