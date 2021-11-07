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Футбол в России

В "Рубине" рассказали о степени серьезности травмы Самошникова перед играми сборной России

Футболист не вошел в заявку на матч чемпионата России против "Ростова"
Илья Самошников Егор Алеев/ТАСС
Описание
Илья Самошников
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Травма голеностопа защитника казанского "Рубина" Ильи Самошникова оказалась серьезнее, чем предполагалось. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе казанского клуба.

Самошников не поехал с командой на гостевой матч против "Ростова" в рамках 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Травма голеностопа, полученная в прошлом туре, оказалась серьезнее, чем предполагалось. В Ростов-на-Дону он не полетел", - сообщили в пресс-службе.

Самошников вошел в итоговый состав сборной России на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира - 2022 против команд Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит). В пресс-службе национальной команды на запрос ТАСС также не стали уточнять, приедет ли игрок в расположение сборной.

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