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Футбол во Франции

"Монако" сыграл вничью с "Реймсом", Головин был заменен на 61-й минуте

Встреча завершилась со счетом 0:0
Александр Головин ("Монако") EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Александр Головин ("Монако")
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 7 ноября. "Монако" в гостевом матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу сыграл вничью с "Реймсом" со счетом 0:0.

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Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле в стартовом составе, на 25-й минуте встречи он получил желтую карточку. На 61-й минуте игры россиянина заменили на сенегальского нападающего Крепина Диатта. Этот матч стал для Головина первым, где он играл с первых минут, после травмы, полученной в матче девятого тура против "Бордо" (3:0), который прошел 3 октября. Головин вошел в итоговый состав сборной России на решающие отборочные матчи чемпионата мира против команд Кипра и Хорватии.

В турнирной таблице чемпионата Франции "Монако" занимает 10-е место, набрав 18 очков, "Реймс" с 12 очками идет 16-м.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Монако" примет "Лилль" 19 ноября, "Реймс" 21 ноября на выезде встретится со "Страсбургом".

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