"Монако" сыграл вничью с "Реймсом", Головин был заменен на 61-й минуте

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле в стартовом составе, на 25-й минуте встречи он получил желтую карточку. На 61-й минуте игры россиянина заменили на сенегальского нападающего Крепина Диатта. Этот матч стал для Головина первым, где он играл с первых минут, после травмы, полученной в матче девятого тура против "Бордо" (3:0), который прошел 3 октября. Головин вошел в итоговый состав сборной России на решающие отборочные матчи чемпионата мира против команд Кипра и Хорватии.

В турнирной таблице чемпионата Франции "Монако" занимает 10-е место, набрав 18 очков, "Реймс" с 12 очками идет 16-м.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Монако" примет "Лилль" 19 ноября, "Реймс" 21 ноября на выезде встретится со "Страсбургом".