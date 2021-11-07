Жиго пропускает игру с "Локомотивом" из-за травмы, полученной на предматчевой разминке

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Французский защитник Самуэль Жиго не вышел в стартовом составе московского "Спартака" на матч со столичным "Локомотивом" в 14-м туре чемпионата России из-за повреждения, полученного на разминке. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

В клубе отметили, что точный характер травмы и сроки восстановления футболиста будут известны позднее.

Вместо Жиго вышел Илья Кутепов, для которого этот матч стал первым в стартовом составе команды с 26 августа. Тогда он вышел в основе в домашнем матче чемпионата против "Сочи" (1:2).

На данный момент счет в матче "Спартак" - "Локомотив" 0:0.