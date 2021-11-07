"Динамо" обыграло "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 7 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над омским "Авангардом" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в подмосковной Балашихе в присутствии 982 зрителей.
В составе победителей отличились Станислав Галиев (27-я минута), Иван Муранов (47) и Антон Ведин (60). У проигравших шайбу забросил Александр Дергачев (46).
В первом матче между этими командами в текущем сезоне, прошедшем 8 сентября, "Динамо" одержало победу над омским клубом на своей площадке со счетом 5:2.
"Динамо" в турнирной таблице Западной конференции занимает четвертое место, набрав 34 очка в 27 матчах, "Авангард" на Востоке идет пятым, имея в активе 29 очков в 26 играх.
В следующем матче "Динамо" дома сыграет с "Йокеритом" из Хельсинки 15 ноября, "Авангард" примет пекинский "Куньлунь" 13 ноября.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|27
|13
|3
|2
|2
|2
|5
|90-69
|40
|2
|СКА
|27
|13
|1
|3
|3
|2
|5
|87-60
|39
|3
|ЦСКА
|27
|11
|4
|2
|0
|1
|9
|62-55
|35
|4
|Динамо М
|27
|16
|1
|0
|0
|0
|10
|92-68
|34
|5
|Северсталь
|26
|11
|3
|2
|1
|1
|8
|60-56
|34
|6
|Динамо Мн
|26
|11
|4
|0
|0
|2
|9
|79-77
|32
|7
|Локомотив
|27
|12
|1
|0
|3
|2
|9
|71-65
|31
|8
|Спартак
|27
|9
|5
|0
|1
|1
|11
|67-67
|29
|9
|Торпедо
|27
|12
|1
|0
|2
|1
|11
|73-66
|29
|10
|Динамо Р
|26
|8
|1
|0
|3
|2
|12
|53-81
|23
|11
|Сочи
|28
|6
|2
|1
|3
|1
|15
|60-81
|22
|12
|Витязь
|27
|6
|0
|1
|4
|4
|12
|72-87
|22
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|27
|18
|2
|3
|0
|0
|4
|97-59
|46
|2
|Трактор
|28
|13
|2
|5
|1
|1
|6
|91-72
|42
|3
|Салават Юлаев
|27
|15
|2
|1
|1
|1
|7
|83-57
|38
|4
|Ак Барс
|28
|11
|2
|3
|0
|4
|8
|65-65
|36
|5
|Авангард
|26
|12
|1
|1
|0
|1
|11
|69-65
|29
|6
|Автомобилист
|28
|9
|2
|1
|3
|2
|11
|94-84
|29
|7
|Сибирь
|26
|10
|0
|1
|0
|3
|12
|48-58
|25
|8
|Нефтехимик
|26
|8
|2
|1
|0
|3
|12
|69-75
|25
|9
|Амур
|28
|5
|1
|4
|2
|3
|13
|56-74
|25
|10
|Барыс
|27
|6
|2
|2
|2
|2
|13
|65-83
|24
|11
|Адмирал
|27
|5
|0
|1
|3
|2
|16
|48-88
|17
|11
|Куньлунь
|26
|6
|0
|1
|1
|1
|17
|57-96
|16