"Динамо" обыграло "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 7 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над омским "Авангардом" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в подмосковной Балашихе в присутствии 982 зрителей.

ЦСКА обыграл СКА и одержал третью победу подряд в КХЛ

На эту тему

В составе победителей отличились Станислав Галиев (27-я минута), Иван Муранов (47) и Антон Ведин (60). У проигравших шайбу забросил Александр Дергачев (46).

В первом матче между этими командами в текущем сезоне, прошедшем 8 сентября, "Динамо" одержало победу над омским клубом на своей площадке со счетом 5:2.

"Динамо" в турнирной таблице Западной конференции занимает четвертое место, набрав 34 очка в 27 матчах, "Авангард" на Востоке идет пятым, имея в активе 29 очков в 26 играх.

В следующем матче "Динамо" дома сыграет с "Йокеритом" из Хельсинки 15 ноября, "Авангард" примет пекинский "Куньлунь" 13 ноября.