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КХЛ

"Динамо" обыграло "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Столичный клуб победил со счетом 3:1
Хоккеисты "Динамо" Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Динамо"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

БАЛАШИХА /Московская область/, 7 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над омским "Авангардом" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в подмосковной Балашихе в присутствии 982 зрителей.

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В составе победителей отличились Станислав Галиев (27-я минута), Иван Муранов (47) и Антон Ведин (60). У проигравших шайбу забросил Александр Дергачев (46).

В первом матче между этими командами в текущем сезоне, прошедшем 8 сентября, "Динамо" одержало победу над омским клубом на своей площадке со счетом 5:2.

"Динамо" в турнирной таблице Западной конференции занимает четвертое место, набрав 34 очка в 27 матчах, "Авангард" на Востоке идет пятым, имея в активе 29 очков в 26 играх.

В следующем матче "Динамо" дома сыграет с "Йокеритом" из Хельсинки 15 ноября, "Авангард" примет пекинский "Куньлунь" 13 ноября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит27133222590-6940
2СКА27131332587-6039
3ЦСКА27114201962-5535
4Динамо М271610001092-6834
5Северсталь26113211860-5634
6Динамо Мн26114002979-7732
7Локомотив27121032971-6531
8Спартак27950111167-6729
9Торпедо271210211173-6629
10Динамо Р26810321253-8123
11Сочи28621311560-8122
12Витязь27601441272-8722
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург27182300497-5946
2Трактор28132511691-7242
3Салават Юлаев27152111783-5738
4Ак Барс28112304865-6536
5Авангард261211011169-6529
6Автомобилист28921321194-8429
7Сибирь261001031248-5825
8Нефтехимик26821031269-7525
9Амур28514231356-7425
10Барыс27622221365-8324
11Адмирал27501321648-8817
11Куньлунь26601111757-9616
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