Слуцкий: "Рубин" уже предоставил информацию по травме Самошникова врачам сборной России

ТАСС, 7 ноября. Казанский футбольный клуб "Рубин" отправил информацию по травме защитника Ильи Самошникова в медицинский штаб сборной России. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.

Самошников не поехал с командой на гостевой матч против "Ростова" в рамках 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (1:5). В пресс-службе "Рубина" сообщили ТАСС, что у игрока серьезная травма голеностопа.

"Причина его травмы в том, что он быстрый игрок, вступает в большое количество единоборств, и все травмы Самошникова носят механический характер, - сказал Слуцкий. - Поедет ли он в сборную? Мы предоставили информацию медицинскому штабу сборной, и они уже будут решать, вызывать или нет, но то, что есть травма, очевидно. Иначе бы мы его использовали".

Самошников вошел в итоговый состав сборной России на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира - 2022 против команд Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).