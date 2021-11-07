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Летние олимпийские виды спорта

Бородин с юниорским мировым рекордом стал чемпионом Европы по плаванию на короткой воде

Россиянин преодолел дистанцию 400 м комплексным плаванием за 3 минуты 58,83 секунды
Илья Бородин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Илья Бородин
© Станислав Красильников/ТАСС

КАЗАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Российский пловец Илья Бородин стал победителем чемпионата Европы на короткой воде на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Соревнования проходят в Казани.

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Бородин проплыл дистанцию с новым мировым рекордом среди юниоров - 3 минуты 58,83 секунды. Вторым стал итальянец Альберто Разетти (4.00,34), третьим - венгр Хуберт Кос (4.03,16).

Бородину 18 лет, он является победителем чемпионата Европы 2021 года в Будапеште на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Сборная России возглавляет медальный зачет, завоевав 10 золотых и по 5 серебряных и бронзовых наград. Далее идут сборные Нидерландов (7-4-5) и Италии (5-15-9).

Соревнования завершатся 7 ноября.

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