Мельникова и Нагорный выиграли гимнастический турнир в Швейцарии

Гимнастка Мельникова заявила, что не уйдет на отдых после возвращения с чемпионата мира

По сумме выступлений в финале Мельникова и Нагорный получили 28,400 балла.

Турнир Swiss Cup является командным. На соревнованиях выступали гимнасты из девяти стран, каждую команду представляли два спортсмена - один мужчина и одна женщина. От команды Швейцарии выступали две пары гимнастов. Турнир состоял из двух раундов, полуфинала и финала, в ходе которых двое гимнастов от каждой национальной сборной выполняли упражнения на одном из снарядов.

Мельниковой 21 год, на счету спортсменки серебряная медаль Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье, а также золотая медаль в командном многоборье, бронзовые награды в личном многоборье и вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио. В конце октября на чемпионате мира она победила в личном многоборье, а также завоевала серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.

Нагорному 24 года, он завоевал серебряную медаль Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье, на Играх в Токио спортсмен выиграл золото в командном первенстве, а также две бронзовые награды - в личном многоборье и упражнении на перекладине. На чемпионате мира 2019 года спортсмен завоевал три золотые медали (в командном и личном многоборье, а также в опорном прыжке).