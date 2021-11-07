Хоккеист Шипачев заявил, что уже забыл о слухах об обмене из "Динамо"

БАЛАШИХА /Московская область/, 7 ноября. /ТАСС/. Капитан московского хоккейного клуба "Динамо" Вадим Шипачев отметил, что забыл о слухах о его обмене из команды. Об этом Шипачев рассказал журналистам.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что "Динамо" ищет варианты по обмену 34-летнего нападающего. В воскресенье председатель совета директоров бело-голубых Виктор Воронин сообщил порталу "Чемпионат", что клуб не будет обменивать Шипачева.

"Сегодня уже написали хороший слух. Все, что было, уже забыл и ничего не помню, - подчеркнул Шипачев. - Конечно, нам [нашему звену] надо играть лучше. Если мы будем лучше играть, команда будет больше выигрывать".

Шипачев является олимпийским чемпионом 2018 года, а также двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017).

"Динамо" после 27 игр набрало 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующем матче бело-голубые 15 ноября примут финский "Йокерит".