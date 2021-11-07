Хоккеист СКА Гусев считает, что игра ЦСКА не изменилась с приходом тренера Федорова

В воскресенье СКА в гостях уступил ЦСКА со счетом 0:4. Гусев вернулся в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в октябре, до этого с 2019 года нападающий играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Нью-Джерси" и "Флориду". Федоров возглавил ЦСКА 14 июля, сменив на посту главного тренера команды Игоря Никитина.

"Наверное, [в лиге] почти все изменилось, только ЦСКА показывает примерно такой же хоккей, как и раньше. По моим ощущениям, они играют плотно в своей зоне, в обороне и стараются не давать шансов выйти на позиции, чтобы забить. Я чувствую себя физически хорошо [после возвращения], да, не могу пока забить, привыкаю к партнерам, команде, потому что все равно много нового, новые комбинации, постоянно пробуем что-то в большинстве. Нам очень нужен этот перерыв [на Евротур], нужно поработать, понять, кто и что делает, думаю, после него будет лучше: надеюсь, и сам буду забивать, и команда начнет выигрывать", - сказал Гусев.

О том, что ЦСКА показывает такой же хоккей, как и в прошлом сезоне, упомянул и главный тренер петербуржцев Валерий Брагин. "Я не думаю, что игра ЦСКА изменилась с прошлого плей-офф. Сегодня они сыграли на результат, показали примерно тот же хоккей, играли без большого риска. Сегодняшняя игра не показалась другой", - отметил он.

Команда Сергея Федорова одержала третью победу подряд в КХЛ и с 35 очками в 27 матчах идет третьей в таблице Западной конференции, СКА потерпел третье поражение подряд и с 39 очками идет вторым. В следующем матче ЦСКА 15 ноября примет череповецкую "Северсталь", подопечные Валерия Брагина 17 ноября сыграют дома с ярославским "Локомотивом".