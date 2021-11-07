Пловец Бородин рассказал о восстановлении после перенесенного перед Олимпиадой ковида

КАЗАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Чемпион Европы по плаванию на короткой воде россиянин Илья Бородин рассказал журналистам о восстановлении после коронавирусной инфекции, которую он перенес перед Олимпиадой в Токио.

Бородин с юниорским мировым рекордом стал чемпионом Европы по плаванию на короткой воде

"Думаю, больше ментально, чем физически [были проблемы]. Мне нормально. Было тяжело возвращаться, плавать. Сейчас все хорошо. С тренером пережили вместе и дальше работаем", - отметил Бородин.

В воскресенье Бородин стал победителем чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Во время разговора с журналистами он отметил, что остался доволен результатом и не сильно удивился собственному юниорскому мировому рекорду.

Бородину 18 лет, он также является победителем чемпионата Европы 2021 года в Будапеште на дистанции 400 метров комплексным плаванием.