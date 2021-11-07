В "Роторе" опровергли сообщения о заявлении об уходе от тренера команды Хохлова

Ранее в воскресенье портал "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил о том, что Хохлов написал заявление об уходе из клуба. Специалист возглавил команду в мае 2021 года. В сезоне-2021/22 в первом дивизионе первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) волгоградцы после 21 тура занимают 14-е место из 20, набрав 24 очка. Отставание от зоны вылета во второй дивизион ФНЛ составляет четыре очка.

"Хохлов ничего не писал", - заявил Рекечинский. Собеседник агентства воздержался от ответа на вопрос о том, есть ли у руководства "Ротора" кредит доверия к главному тренеру. Сам Хохлов на вопрос о правдивости информации в СМИ заявил, что не хочет комментировать слухи.

Хохлову 45 лет. С 2012 по 2015 год он работал тренером в системе московского "Динамо", в котором завершил игровую карьеру. В 2015-м он на протяжении трех месяцев возглавлял краснодарскую "Кубань", после чего вернулся в столичный клуб. С 2017 по 2019 год занимал пост главного тренера основной команды бело-голубых.