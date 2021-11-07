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Хоккейный матч с участием Фетисова прошел на полях конференции ООН по климату в Глазго

Команда, за которую выступал двукратный олимпийский чемпион, победила со счетом 11:8
© Пресс-служба проекта "Последняя игра"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Товарищеский хоккейный матч с участием двукратного олимпийского чемпиона, национального посла доброй воли программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России Вячеслава Фетисова состоялся в шотландском Глазго на полях конференции ООН по изменению климата.

Матч является частью проекта ООН "Последняя игра". Встреча прошла между командами "красных" и "синих", победу одержала команда "красных" (11:8), за которую выступал Фетисов.

В марте в рамках проекта Фетисов провел товарищескую встречу в Королевском яхт-клубе Монако с принцем княжества Альбером II, в феврале прошлого года игра прошла на льду озера Байкал и была посвящена защите озера.

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Фетисов, Вячеслав Александрович
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