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Футбол в России

Гисдоль рассказал о ситуации с травмами в футбольном клубе "Локомотив"

Футболисты Пабло и Наир Тикнизян пропустили игру со "Спартаком" из-за повреждений

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Маркус Гисдоль рассказал о восстановлении травмированных защитников команды Пабло и Наира Тикнизяна, а также высказался о состоянии защитника Мурило и полузащитника Франсуа Камано. Об этом он сообщил на пресс-конференции после встречи 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Спартаком".

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"Локомотив" в гостях сыграл вничью со "Спартаком" со счетом 1:1.

"Пабло и Тикнизян, уверен, вернутся после травм. Мурило сможет играть полный матч, это же касается и Камано. Уверен, что после паузы на игры сборных ситуация будет лучше. У Мурило был рецидив старой травмы, после этого надо быть особенно осторожным. У Пабло было мышечное повреждение. Уверен, на следующей неделе он присоединится к команде", - сказал Гисдоль.

По итогам 14 туров "Локомотив" набрал 25 очков и идет четвертым в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, железнодорожники 20 ноября примут грозненский "Ахмат".

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