Умяров заявил, что рад забить первый гол за "Спартак"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Наиль Умяров рад забить первый гол за команду. Об этом он рассказал журналистам.

"Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Локомотивом" в матче чемпионата России

В воскресенье "Спартак" дома сыграл вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Умяров забил на 64-й минуте.

"Первый гол посвящаю себе, рад, что получилось, потому что долго ждал, - сказал Умяров. - "Локомотив", наверное, чуть расслабился во втором тайме, а нам нужно было забивать. Судейство сегодня было нормальное, эрпээловское".

"После игры тренер поблагодарил футболистов за матч, что сумели отыграться. Будем стараться исправлять ситуацию в таблице", - добавил Умяров.

"Спартак" с 19 очками располагается на девятом месте турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, красно-белые 20 ноября сыграют в гостях с "Краснодаром".