Эксперт назвал удивительным назначение судьи без опыта на матч РПЛ "Спартак" - "Локомотив"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Решение Российского футбольного союза (РФС) о назначении судьи Ивана Сиденкова, который до воскресенья работал на 13 матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), на дерби между "Спартаком" и "Локомотивом" удивило специалистов. Об этом ТАСС заявил бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев.

"Спартак" и "Локомотив" в воскресенье сыграли вничью со счетом 1:1. Железнодорожники открыли счет на 23-й минуте игры благодаря точному удару Джирано Керка. На 35-й минуте их соперник остался в меньшинстве после удаления полузащитника Руслана Литвинова, который получил две желтые карточки. Красно-белые сравняли счет на 64-й минуте, отличился вышедший на замену Наиль Умяров. После финального свистка красную карточку получил игрок обороны красно-зеленых Тин Едвай, который эмоционально говорил с судьей и показывал пальцем у виска.

"Дерби - это всегда дерби, и неважно, какие места занимают команды, - сказал Николаев. - Естественно, эмоции у игроков были на пределе. Игра была очень непростая для судейства. Помимо того, что в психологическом плане непростая, так еще и в техническом, потому что приходилось принимать решения, связанные с дисциплинарными санкциями".

"Конечно, волнение судьи чувствовалось, его еще мало кто знает, Иван Сиденков проводил всего 14-й матч в премьер-лиге. Некоторые даже правильные его решения оспаривались футболистами, и это приводило к эмоциональным всплескам", - продолжил бывший судья.

Оба удаления были справедливыми

Разбирая эпизод с удалением полузащитника "Спартака" Руслана Литвинова, собеседник агентства заявил, что это решение не вызывает сомнений. "Игрок, который имеет желтую карточку, должен помнить об этом и понимать, что в таких эпизодах надо играть аккуратнее. Все видели очевидное нарушение, за которое арбитр не мог не наказать игрока [второй] желтой карточкой. Все эмоции в этом моменте возникли из-за того, что футболисты "Спартака" посчитали, что эпизодом раньше в похожей ситуации не была показана вторая желтая карточка игроку "Локомотива", но, если посмотреть видео, там был совершенно другой характер нарушения, скорее Роман Зобнин своим движением спровоцировал его", - добавил он.

"Что касается красной карточки Тину Едваю после матча, это показательный момент для всех арбитров - молодой судья не пропустил жест, который показал игрок "Локомотива", за что и был справедливо удален с поля. В целом получилась классная игра, но в каких-то эпизодах арбитр вышел на первый план. Ему пока не хватает опыта, думаю, со временем он будет более незаметным в таких играх".

"Назначение человека, у которого нет опыта проведения статусных матчей, на такую игру удивило многих специалистов, меня в том числе. Когда мы смотрим параллельный матч, который проходил в то же время, и Владислав Безбородов (30 октября 48-летний арбитр провел 250-й матч в чемпионатах России - прим. ТАСС) работает на игре "Ахмат" - "Нижний Новгород", для меня гораздо более логичным было бы увидеть его в Москве, а Сиденкова в Грозном. Не нужно подставлять пацана, который при неудачном стечении обстоятельств мог пропасть на какое-то время. Эта игра ему, в принципе, удалась, он ее провел на хорошем уровне, но не без ошибок и помарок. В будущем такие игры будут даваться ему проще", - резюмировал Николаев.

По итогам 14 туров "Спартак" с 19 очками располагается на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, "Локомотив" набрал 25 очков и идет четвертым. В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Локомотив" 20 ноября примет грозненский "Ахмат", красно-белые в тот же день сыграют в гостях с "Краснодаром".