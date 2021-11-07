Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики "Формулы-1"

ТАСС, 8 ноября. Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Мексики - 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Вторым к финишу пришел семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", третьим - пилот "Ред Булл" мексиканец Серхио Перес. Он стал первым мексиканским гонщиком, ставшим призером домашнего Гран-при.

Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин стал последним из финишировавших, заняв 18-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер, а также японец Юки Цунода из "Альфа Таури" не сумели завершить гонку после аварии на первом круге.

Ферстаппен с 312,5 очка продолжает лидировать в чемпионате, вторым идет Хэмилтон (293,5), третье место занимает его партнер по команде финн Валттери Боттас (185). Мазепин идет на последнем, 21-м месте, Шумахер - 19-й. Оба пилота "Хааса" очков не набрали.

"Ред Булл" набрал 477,5 очка и сократил отставание в Кубке конструкторов от лидирующего "Мерседеса" (478,5). Третье место занимает "Феррари" (268,5). "Хаас" замыкает таблицу (0).

Следующий этап пройдет 12-14 ноября в Бразилии.