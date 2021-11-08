Победили на короткой воде. Российские пловцы выиграли медальный зачет чемпионата Европы

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Российские пловцы выиграли медальный зачет на домашнем чемпионате Европы на короткой воде в Казани. Сборная России завоевала больше всех золотых медалей на третьем подряд европейском первенстве.

На счету хозяев соревнований 11 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград. Второе место в медальном зачете заняла команда Нидерландов (8-5-5), третье - сборная Италии (7-18-10). Пока самым успешным для россиян является чемпионат Европы в Глазго, проходивший в декабре 2019 года, - 13 золотых медалей.

Три золотые награды в Казани выиграл олимпийский призер Токио Климент Колесников - в заплывах 100 м вольным стилем, 50 и 100 м на спине. Всего же на его счету 13 золотых наград чемпионатов Европы. Анастасия Кирпичникова победила на дистанциях 400 м, 800 м и 1 500 м вольным стилем.

Илья Бородин, который летом не смог поехать на Олимпиаду из-за заражения коронавирусом, победил в воскресенье на дистанции 400 м комплексным плаванием. "Думаю, [устал] больше ментально, чем физически. Мне нормально. Было тяжело возвращаться плавать. Сейчас все хорошо. С тренером пережили вместе и дальше работаем", - отметил он после заплыва.

Чемпионами Европы также стали Евгения Чикунова (200 м на спине), Светлана Чимрова (200 м баттерфляем), женская сборная России в эстафете 4х50 м вольным стилем, а также в комбинированной эстафете 4х50 м. Серебряными призерами стали Анна Егорова (400 м вольным стилем), Чикунова (100 м брассом), Мария Темникова (200 м брассом, 100 м комплексом) и мужская сборная России (комбинированная эстафета 4х50 м). Бронзовые награды на счету Владимира Морозова (50 м вольным стилем), Владислава Гринева (100 м вольным стилем), Михаила Доринова (200 м брассом), Егора Павлова (200 м баттерфляем), Марии Каменевой (50 м вольным стилем), Ники Годун (50 м брассом), мужской сборной России (эстафета 4х50 м вольным стилем), а также сборной России в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м.

Лишились серебра в эстафете из-за ошибки

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов в Казани выиграл только бронзу в эстафете 4х50 м вольным стилем. Спортсмен рассказал, что был не очень хорошо готов к этому чемпионату. Рылов должен был плыть в финале на дистанции 200 м на спине. Однако перед заплывом снялся из-за недавно перенесенной простуды.