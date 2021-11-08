Ферстаппен уходит в отрыв. Пилот "Ред Булл" выиграл Гран-при Мексики "Формулы-1"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем гонки 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Мексики. В личном зачете он упрочил лидерство, опережая британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" на 19 очков. Первая пятничная практика осталась за пилотами "Мерседеса" - выиграл ее финн Валттери Боттас, а Хэмилтон отстал от него менее чем на 0,1 секунды. Гонщики "Ред Булл" Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес расположились следом, проиграв конкурентам не так много. Во второй сессии свободных заездов Ферстаппен смог контратаковать и возглавил итоговой протокол, опередив дуэт из "Мерседеса" на полсекунды, Перес же вновь довольствовался четвертым местом.

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Но на следующий день мексиканский гонщик смог порадовать многочисленных болельщиков на трибунах, выиграв третью часть свободных заездов. Ферстаппен стал вторым, уступив напарнику 0,2 секунды, а вот представители "Мерседеса" проиграли мексиканцу гораздо больше - по 0,6 секунды. Когда Хэмилтону по радио сказали об отставании, то семикратный чемпион мира был крайне удивлен услышанным цифрам. Но, как показали результаты квалификации, данная реакция, возможно, была очередным блефом со стороны "Мерседеса", чтобы запутать своих главных соперников. Квалификация началась с аварии канадца Лэнса Стролла ("Астон Мартин"), который не справился с управлением и разбил свой болид. На устранение последствий аварии ушло около 30 минут, после чего заезды были возобновлены. И победителями квалификации, вопреки переживаниям Хэмилтона, стали пилоты "Мерседеса" - поул выиграл Боттас, а британец стал вторым. Ферстаппен довольствовался третьей позицией, на последнем быстром круге он мог бы вклиниться в борьбу за первый ряд стартового поля, но прямо перед ним с трассы вылетели Перес и японец Юки Цунода из "Альфа Таури", в связи с чем нидерландец слегка сбросил скорость, думая, что появится режим желтых флагов. Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин вновь ничего не смог противопоставить напарнику по команде немцу Мику Шумахеру. В первой сессии свободных заездов он проиграл сыну семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера 0,6 секунды, во второй - 1,9, в третьей - 1,2. В квалификации россиянин смог немного приблизиться к Шумахеру, но все равно проиграл значительно - 0,5 секунды. При этом Мазепин обвинил команду в двойных стандартах, сетуя на то, что ему не разрешили обогнать Шумахера на трассе для того, чтобы иметь возможность лучше прогреть шины. Гонка Ферстаппен лучше "Мерседесов" стартовал и в первый поворот зашел лидером гонки, а вот Боттас не только пропустил вперед нидерландца и партнера по команде, но и стал жертвой австралийца Даниэля Риккьярдо ("Макларен"), который развернул финна. После этого инцидента оба отправились на пит-стопы и продолжили гонку в конце пелотона. В том же повороте случилась еще одна авария: Шумахер и Цунода с двух сторон зажали француза Эстебана Окона ("Альпин"), в результате чего и немец, и японец сломали подвески и были вынуждены сойти с дистанции. На трассу была выпущена машина безопасности.

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После рестарта Ферстаппен стал стремительно отрываться от Хэмилтона - к 16-му кругу его преимущество составляло уже почти шесть секунд. Шедший третьим Перес постепенно приближался к британцу, который испытывал проблемы с износом шин, но до обязательных пит-стопов догнать пилота "Мерседеса" так и не смог. Раньше всех из топ-3 в боксы отправился Хэмилтон, Ферстаппен заехал двумя кругами позже, а вот Перес оставался на трассе еще несколько кругов. В результате Ферстаппен сохранил преимущество над Хэмилтоном в районе 9-10 секунд, а Перес после своего пит-стопа вернулся на трассу в десяти секундах позади британца. Однако фактор свежих шин сыграл свою роль - мексиканец стремительно нагнал Хэмилтона и приблизился к нему на расстояние атаки за 10 кругов до финиша. Однако борьбы не вышло, и каждый сохранил свои позиции. Ферстаппен же одержал девятую победу в сезоне и 19-ю в карьере и увеличил преимущество над Хэмилтоном в чемпионате до 19 очков. В Кубке конструкторов же борьба обострилась до предела - "Мерседес" всего на одно очко опережает "Ред Булл".