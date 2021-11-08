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Киберспорт

Российско-украинская команда Natus Vincere выиграла главный турнир по игре CS:GO

Турнир PGL Major прошел в Стокгольме

ТАСС, 8 ноября. Команда Natus Vincere, состоящая из российских и украинских игроков, выиграла главный турнир по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Турнир PGL Major прошел в Стокгольме.

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В состав команды входят Александр s1mple Костылев (Украина), Валерий B1t Ваховский (Украина), Денис electronic Шарипов (Россия), Кирилл BoombI4 Михайлов (Россия) и Илья Perfecto Залуцкий (Россия). В финале Navi победила французский коллектив G2 Esports.

Турнир проходил с 26 октября по 7 ноября, в нем принимали участие 24 команды. Призовой фонд - $2 млн, из которых $1 млн достался победившей команде. Natus Vincere до этого ни разу не выигрывала "мейджор", на турнире в столице Швеции команда не потерпела ни одного поражения.

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