Безвыигрышная серия продолжается. "Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Локомотивом"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в меньшинстве сыграл вничью со столичным "Локомотивом" со счетом 1:1 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые продолжили серию без побед - команда не может выиграть в шести матчах подряд во всех турнирах.

На эту тему "Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Локомотивом" в матче чемпионата России

Обе команды в четверг провели выездные матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы. "Спартак" сыграл вничью с английским "Лестером" (1:1), "Локомотив" поделил очки с турецким "Галатасараем" (1:1). Перед началом встречи пресс-служба красно-белых сообщила, что защитник Самюэль Жиго получил травму на предматчевой разминке. Вместо него с первых минут вышел Илья Кутепов, для которого эта игра стала первой в стартовом составе команды с 26 августа. Игры в Лиге Европы сказались на начале матча в воскресенье, команды выглядели тяжелыми, почти не создавали моментов. Небольшим преимуществом владел "Локомотив", который больше контролировал мяч. На 21-й минуте железнодорожники создали первый полумомент - Джирано Керк сделал передачу в штрафную, откуда Федор Смолов в касание неопасно пробил в ближний угол, но мяч попал в штангу. Через две минуты гости открыли счет, отличился Керк. Франсуа Камано сместился с левого фланга в центр и сделал передачу в штрафную, где Керк почти с 11-метровой отметки в касание отправил мяч в сетку. На 35-й минуте красно-белые остались в меньшинстве. Полузащитник хозяев Руслан Литвинов в подкате срубил Константина Марадишвили, из-за чего получил вторую желтую карточку. Первое предупреждение Литвинов также получил за фол на Марадишвили. После перерыва игра изменилась, футболисты "Спартака" завладели преимуществом и вскоре сравняли счет - на 64-й минуте Наиль Умяров в касание с линии штрафной площади отправил мяч точно в левый нижний угол ворот, для 21-летнего полузащитника гол стал первым за "Спартак". После матча защитник железнодорожников Тин Едвай начал спорить с главным арбитром встречи Иваном Сиденковым, за что получил вторую желтую карточку, он пропустит следующую игру команды в чемпионате России. Судейство вызвало вопросы Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль отметил, что команде не хватило сил во втором тайме. "Команда провела прекрасный первый тайм, но удаление Литвинова сыграло немного негативную роль, - сказал Гисдоль журналистам. - Последние недели дались нам тяжело, у нас много травмированных игроков, из-за чего мы не могли освежать состав, как хотелось бы. Когда команда играет в большинстве, если она хочет доминировать, нужно минимум бегать столько же, сколько и твой соперник. Сегодня нам это не удалось, не хватило сил, поэтому такой результат, в принципе, я доволен".

После матча главный тренер "Спартака" Руй Витория отметил не очень удачное судейство в матче. "Оно [решение удалить Литвинова] мне показалось не самым справедливым, - сказал Витория на пресс-конференции. - В первую очередь отмечу, что я принимаю это решение, но в целом замечу, что мне не очень понравилась манера судейства. Когда арбитр не дает карточку на первых минутах "Локомотиву", а дает нам, это не самое справедливое решение. Тем не менее эта ситуация с карточками нарушила баланс игры с "Локомотивом". "Пришлось в начале игры резко поменять состав, было удаление, из-за чего игрокам приходилось много бегать. Во втором тайме игроки показали лучшую игру, забили гол. Что касается слухов о моей отставке, то надо продолжать работать, я очень люблю клуб, верю в то, что делаю, завтра будет новый день", - добавил Витория. Гисдоль также отметил роль судьи в матче. "Думаю, частые свистки судьи лишили команды агрессивности, но я ни в коем случае не буду искать оправдание, комментируя работу судьи. Это не дело. Почему во втором тайме команда сыграла так, будто она была в меньшинстве, а не в большинстве? Ответ в том, что нам просто не хватило сил", - сказал тренер "Локомотива". Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев заявил, что решение Российского футбольного союза о назначении Сиденкова на дерби удивило специалистов. "Дерби - это всегда дерби, и неважно, какие места занимают команды, естественно, эмоции у игроков были на пределе, игра была очень непростая для судейства, - сказал Николаев ТАСС. - Помимо того, что в психологическом плане непростая, так еще и в техническом, потому что приходилось принимать решения, связанные с дисциплинарными санкциями. Конечно, волнение судьи чувствовалось, его еще мало кто знает, Иван Сиденков проводил всего 14-й матч в премьер-лиге. Некоторые даже правильные его решения оспаривались футболистами, и это приводило к эмоциональным всплескам". "Назначение человека, у которого нет опыта проведения статусных матчей, на такую игру удивило многих специалистов, меня в том числе. Когда мы смотрим параллельный матч, который проходил в то же время, и Владислав Безбородов (30 октября 48-летний арбитр провел 250-й матч в чемпионатах России - прим. ТАСС) работает на игре "Ахмат" - "Нижний Новгород", для меня гораздо более логичным было бы увидеть его в Москве, а Сиденкова в Грозном. Не нужно подставлять пацана, который при неудачном стечении обстоятельств мог пропасть на какое-то время. Эта игра ему, в принципе, удалась, он ее провел на хорошем уровне, но не без ошибок и помарок. В будущем такие игры будут даваться ему проще", - подчеркнул Николаев. Обе команды недовольны результатом Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов после игры заявил журналистам, что команда должна была выигрывать у "Спартака". "Первый тайм был хороший, во втором не знаю, что случилось, - сказал он журналистам. - Все расстроены, конечно, такую игру мы должны были выигрывать. Я не думаю, что команда расслабилась из-за того, что "Спартак" был в меньшинстве, может, боялись ошибиться. Не сказал бы, что мы выдохлись из-за матча с "Галатасараем", я разбегался где-то к 60-й минуте".

Литвинов считает, что "Спартак" заслужил победу. "Это моя вина, бездумно сыграл. Все ошибаются, была ошибка. Во втором тайме команда преобразилась. "Спартак" заслужил победу", - сказал Литвинов журналистам. Нападающий красно-белых Георгий Мелкадзе, который пропустил матч из-за травмы, отметил, что ничейный результат является закономерным. "Во втором тайме "Спартак" не то чтобы стабилизировался, а показал хорошую игру, - сказал Мелкадзе журналистам. - Думаю, что результат закономерен, потому что и "Локомотив" мог выиграть, и мы. По моментам тоже равенство было. Вообще, игрой насладился, по накалу очень хороший матч был". "Спартак" продолжил серию без побед во всех турнирах, которая насчитывает шесть матчей. Ранее красно-белые сыграли вничью с московским "Динамо" (2:2) и "Ростовом" (1:1), а также проиграли санкт-петербургскому "Зениту" (1:7) в чемпионате России. Матч третьего тура Лиги Европы против "Лестера" в Москве завершился поражением "Спартака" (3:4), в четвертом туре красно-белые сыграли вничью с английской командой (1:1). По итогам 14 туров "Спартак" с 19 очками располагается на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, "Локомотив" не проигрывает четыре матча кряду (две победы, две ничьих), команда набрала 25 очков и идет в таблице четвертой. В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Локомотив" 20 ноября примет грозненский "Ахмат", красно-белые в тот же день сыграют в гостях с "Краснодаром". "Урал" дал "Зениту" пищу для размышлений Игровой день начался в Екатеринбурге матчем между местным "Уралом" и петербургским "Зенитом", который на неделе на выезде потерпел поражение от итальянского "Ювентуса" (2:4) в Лиге чемпионов. Гости провели неудачный матч, уже в конце первого тайма с поля мог быть удален защитник Ярослав Ракицкий. Главный арбитр встречи Игорь Панин не показал украинскому футболисту вторую желтую карточку, а в перерыве главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак изменил тактическую схему, отказавшись от игры в три центральных защитника.

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Перестроения, в результате которых с поля ушел форвард Артем Дзюба (он впервые за месяц вышел в основном составе), не успели дать плоды. На 51-й минуте встречи бразильский атакующий полузащитник "Зенита" Клаудиньо получил прямую красную карточку за грубый фол и был удален. Как отметил в разговоре с ТАСС Николаев, "у судьи были основания показать Клаудиньо за этот нефутбольный прием красную карточку". Рассуждая об эпизоде с участием Ярослава Ракицкого в первом тайме, он заявил, что "в этой игровой ситуации следовало показать игроку вторую желтую карточку". Встреча так и завершилась со счетом 0:0, несмотря на то, что "Зенит" имел шансы даже оставшись в меньшинстве. "Сегодня игра у нас не получилось абсолютно. Мы продемонстрировали мало активности в первом тайме, даже контролируя мяч, острые моменты не реализовывали. Естественно, такое качество игры для нас недопустимо, разберемся и будем работать дальше", - заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер петербуржцев Сергей Семак, слова которого приводит пресс-служба клуба. Главный тренер "Урала" Игорь Шалимов после матча признал, что удаление в составе соперника облегчило игру его команде. "Напряжение они нам создавали даже вдесятером, - добавил наставник екатеринбуржцев, слова которого приводит пресс-служба клуба. - Мы могли как забить, так и пропустить. В общем, довольны результатом, хоть и снова не забили, однако и не пропустили, надо работать над забиванием мячей, иметь терпение и тренировать эти вещи, нас когда-то в этом плане должно прорвать". Президент "Урала" Григорий Иванов после матча позитивно высказался об игре своей команды. "Считаю, что мы не уступали ни в чем сопернику сегодня, - заявил он ТАСС. - Понятно, что "Зенит" приехал к нам после Лиги чемпионов, но мы показали хорошую игру. Конечно, непросто всегда играть, имея на одного [игрока] меньше, и "Зениту" в этом плане было тяжело". Завершившийся вничью матч против "Урала" стал 100-м для нападающего Сердара Азмуна в составе "Зенита". Выступающий за сине-бело-голубых с 2019 года иранец за это время во всех турнирах забил 61 гол, отдал 23 результативные передачи. Странный разгром "Рубина" Казанский "Рубин" на выезде потерпел крупное поражение от "Ростова" - 1:5. Клуб из столицы Татарстана в семи последних играх во всех турнирах одержал лишь одну победу - над ЦСКА (1:0) в предыдущем туре чемпионата России (при четырех поражениях и двух ничьих). Гости открыли счет благодаря точному удару Солтмурада Бакаева (35-я минута). На него дончане ответили голами Хорена Байрамяна (42), Дмитрия Полоза (50), Понтуса Алмквиста (55), Али Соу (65) и Данила Глебова (82). Во встрече в Ростове-на-Дону не принял участия защитник "Рубина" Илья Самошников, который был вызван в сборную России на решающие игры отборочного турнира к чемпионату мира - 2022. Как сообщили ТАСС в казанском клубе, "травма голеностопа, полученная в прошлом туре, оказалась серьезнее, чем предполагалось". При этом пресс-службы "Рубина" и сборной России не стали уточнять, отправится ли игрок в расположение национальной команды. Поражение от "Ростова" стало одним из самых крупных в российской карьере главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого. Крупнее специалист уступал только в 2006 году - тогда руководимая им "Москва" уступила "Рубину" со счетом 0:5. "Для меня очень странный матч, бывали крупные поражения, как у любого тренера, но это наверно одно из самых странных, - отметил после игры тренер, слова которого приводит пресс-служба казанцев. - Потому что, на мой взгляд, доминирования на такой счет у "Ростова" не было, но можно только поздравить соперника с победой". Эта победа стала первой для "Ростова" под руководством главного тренера Виталия Кафанова, который был назначен на эту должность 26 октября. "Таймы получились разные, - отметил наставник дончан, слова которого приводит пресс-служба клуба. - В первом очень тяжело шла игра, было много борьбы, мы играли больше за счет серединных длинных передач. Во втором тайме, если объективно смотреть, после третьего гола мы уже больше играли на контратаках, а "Рубину" больше нечего было терять". Также в воскресенье грозненский "Ахмат" на своем поле победил "Нижний Новгород" со счетом 3:1. "Нижний Новгород" потерпел четвертое поражение подряд, клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками. "Ахмат" находится на 10-й позиции, имея в активе 18 очков. В следующем туре, грозненский клуб в гостях встретится с "Локомотивом" 20 ноября, нижегородцы на выезде сыграют с "Зенитом" 19 ноября. Тур стартовал в субботу четырьмя матчами. В этот день тульский "Арсенал" дома сыграл вничью с "Уфой" (0:0), московское "Динамо" на своем поле победило "Краснодар" (1:0), ЦСКА на выезде уступил "Сочи" (1:4), "Крылья Советов" в Самаре разгромили подмосковные "Химки" (3:0). Следующий тур РПЛ пройдет после паузы на матчи сборных, российская команда проведет заключительные игры отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборных Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит). Встречи 15-го тура состоятся 19-21 ноября.