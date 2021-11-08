Кайл Ларсон стал чемпионом NASCAR в первом сезоне после отстранения за расизм

ТАСС, 8 ноября. Пилот команды Hendrick Motorsports Кайл Ларсон стал чемпионом Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) сезона 2021 года.

В финале плей-офф чемпионата, который прошел в Эйвондейле (США, штат Аризона), борьбу за титул вели четыре пилота - Ларсон, прошлогодний чемпион Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports), чемпион 2017 года Мартин Труекс - младший (Joe Gibbs Racing) и Дэнни Хэмлин (Joe Gibbs Racing). Победителем сезона становился тот, кто финиширует выше остальных претендентов.

Ларсон в финальной гонке финишировал первым, Труекс-младший - вторым, Хэмлин - третьим, Эллиотт - пятым.

Ларсону 29 лет, он выступает в высшем дивизионе NASCAR с 2013 года. Прошлый сезон он пропустил по причине дисквалификации за расистское высказывание, которое допустил в апреле во время виртуальной гонки. В октябре NASCAR реабилитировала Ларсона, после чего гонщик заключил многолетнее соглашение с Hendrick Motorsports. В нынешнем сезоне Ларсон одержал 10 побед, всего в высшем дивизионе на его счету 16 финишей на первом месте.